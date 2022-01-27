Шлеменко объяснил, почему считает Молдавского фаворитом в бою с Бейдером

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о противостоянии временного чемпиона тяжёлого дивизиона Валентина Молдавского с обладателем полноценного титула Райаном Бейдером.

«Какой здесь будет исход, сложно сказать. Можно предположить, что победит Молдавский. Он всё-таки из команды, которая два раза уже билась с Бейдером. Кажется, что они его уже изучили. Как раз за счёт этого я бы и поставил на Молдавского. Так хорошо, как Fedor Team, никто не знает Бейдера. Молдавский и Бейдер очень похожи. Они оба из вольной борьбы, в стойке также что-то делают, дерутся. Основные преимущества Молдавского заключаются в том, что он из команды Фёдора, и в том, что они очень хорошо изучили Бейдера. Думаю, Фёдор лично будет готовить Молдавского к этой победе. Для него это принципиальный вопрос. Тем более один пояс они у американца забрали, вот теперь есть шанс забрать второй», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Бейдер является экс-чемпионом Bellator в тяжёлом и полутяжёлом весе, однако второй титул американец утратил в бою с другим представителем команды Фёдора Емельяненко, Вадимом Немковым.

Бой Молдавского с Бейдером состоится в ночь с 29 на 30 января на турнире Bellator 272.

Ранее Молдавский объяснил, почему не хочет длинного боя с Бейдером.