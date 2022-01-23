Молдавский объяснил, почему не хочет длинного боя с Бейдером

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Обладатель временного титула чемпиона Bellator в тяжёлом весе Валентин Молдавский поделился ожиданиями от боя с обладателем регулярного пояса американцем Райаном Бейдером.
Молдавский объяснил, почему не хочет длинного боя с Бейдером
  • AP

«Самое опасное у Бейдера — функционалка. Да, у него есть этот крюк, но не скажу, что он прямо выделяется в стойке. Борется неплохо, конечно, контролирует, нормальный у него набор навыков. Но то, что он хорошо дышит, — это самое главное. В борьбе у него хороший контроль, когда переводит. Грепплинг-схватки с ним не хотелось бы. Это обычно надолго. Хотелось бы как-то побыстрее. Я-то умею вести длинные бои: как показывает практика, если я затаскиваю соперника в глубокие воды, то у меня получается забирать поздние раунды. Но Бейдер — это парень, который также это умеет делать, и опыта у него в этом больше, потому с ним вдолгую играть не стоит. Он за всю карьеру ни единого раза не проиграл решением, потому лучше, наверное, без борьбы», — сказал Молдавский в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бой россиянина с Бейдером состоится в ночь на 29 января на турнире Bellator 273.

Ранее Немков выразил мнение, что бой Нганну — Ган не получился зрелищным.

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