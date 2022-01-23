Немков считает, что бой Нганну — Ган не получился зрелищным
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«Думаю, фанатам поединок не особо понравился, потому что он не был зрелищным. Этот бой был больше тактический, а не функциональный», — цитирует «Матч ТВ» Немкова.
Боец ММА признался, что был бы не прочь увидеть реванш между этими соперниками.
Бой стал главным событием турнира UFC 270 в американском Анахайме и завершился единогласным решением судей в пользу 35-летнего действующего чемпиона — 48:47, 48:47, 49:46.
Ранее Ган сообщил, что подвёл многих людей поражением от Нганну.