Немков считает, что бой Нганну — Ган не получился зрелищным

Чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков прокомментировал результат поединка Фрэнсис Нганну — Сирил Ган на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 270.

«Думаю, фанатам поединок не особо понравился, потому что он не был зрелищным. Этот бой был больше тактический, а не функциональный», — цитирует «Матч ТВ» Немкова.

Боец ММА признался, что был бы не прочь увидеть реванш между этими соперниками.

Бой стал главным событием турнира UFC 270 в американском Анахайме и завершился единогласным решением судей в пользу 35-летнего действующего чемпиона — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее Ган сообщил, что подвёл многих людей поражением от Нганну.