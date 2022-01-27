Тренер сборной Ирана высказался о ситуации вокруг Азмуна

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Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич отреагировал на отсутствие нападающего Сердара Азмуна в расположении национальной команды перед матчами квалификации чемпионата мира 2022 года.
Тренер сборной Ирана высказался о ситуации вокруг Азмуна
  • РИА Новости

«Зенит» не может вступать с нами в конфликт, это вопрос уровня ФИФА. Сначала он сообщил нам, что результат тестирования на коронавирус положительный, затем выяснилось, что отрицательный», — цитирует тренера пресс-служба Федерации футбола Ирана.

Напомним, что Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА на отказ «Зенита» отпускать нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи квалификации. Отмечается, что 24 января Азмун сдал положительный тест на коронавирус, а 26 января якобы сдал отрицательный.

Ранее «Интернасьонал» выступил с заявлением по поводу перехода Алберто в «Зенит».

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