«Интернасьонал» выступил с заявлением по поводу перехода Алберто в «Зенит»

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Пресс-служба бразильского «Интернасьонала» заявила о том, что форвард Юри Алберто отправился на переговоры с «Зенитом».
«Интернасьонал» выступил с заявлением по поводу перехода Алберто в «Зенит»
  • AP
  • © Fernando Vergara

«Интернасьонал» разрешил нападающему Юри Алберто выехать из страны для завершения переговоров», — передаёт пресс-служба клуба.

В заявлении также отмечается, что футболист останется в «Интернасьонале» до конца сезона-2021/22.

Напомним, что «Зенит» предложил €20 млн за 90% прав на Юри Алберто. «Интернасьоналу» принадлежит 75% прав на футболиста, поэтому бразильский клуб получит €15 млн, если примет это предложение.

Ранее сообщалось, что Мариуш Левандовски войдёт в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши.

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