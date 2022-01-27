«Интернасьонал» выступил с заявлением по поводу перехода Алберто в «Зенит»

Пресс-служба бразильского «Интернасьонала» заявила о том, что форвард Юри Алберто отправился на переговоры с «Зенитом».

«Интернасьонал» разрешил нападающему Юри Алберто выехать из страны для завершения переговоров», — передаёт пресс-служба клуба.

В заявлении также отмечается, что футболист останется в «Интернасьонале» до конца сезона-2021/22.

Напомним, что «Зенит» предложил €20 млн за 90% прав на Юри Алберто. «Интернасьоналу» принадлежит 75% прав на футболиста, поэтому бразильский клуб получит €15 млн, если примет это предложение.

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