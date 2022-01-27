Marca: тренер «Барселоны» Хави поставил ультиматум агенту Дембеле

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави провёл встречу с Мусса Сиссоко, агентом нападающего команды Усмана Дембеле.

Как сообщает Marca, во время встречи специалист объяснил, что клуб хотел сохранить игрока, из-за чего и предлагал ему новое соглашение, которое тот отверг. Когда же в «Барселоне» поняли, что договориться не получится, то решили, что французу лучше покинуть команду до 31 января.

Хави также добавил, что Дембеле больше не будет играть в составе сине-гранатовых, если не продлит контракт, но останется в коллективе.

Агент, в свою очередь, сообщил тренеру, что его клиент хочет помочь клубу, а его отношение проявляется в виде упорной работы на тренировках.

Отмечается, что обе стороны выразили понимание необходимости найти устраивающее всех решение.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Лионель Месси поужинал с Хави.