Источник: Месси поужинал с главным тренером «Барселоны» Хави

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Форвард ПСЖ Лионель Месси провёл время в компании представителей своего бывшего клуба — «Барселоны».
Источник: Месси поужинал с главным тренером «Барселоны» Хави
  • AP

Об этом сообщает OnzeTv3. По информации источника, ужин аргентинец провёл в компании Хави, а также полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за сложностей с новым контрактом и продолжил карьеру в ПСЖ. В составе французского клуба форвард забил один мяч и отдал пять ассистов в 12 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Месси установил антирекорд по количеству забитых мячей в 12 стартовых матчах чемпионата.

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