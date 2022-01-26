Свёнтек обыграла Канепи и вышла в полуфинал Australian Open

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Девятая ракетка мира полячка Ига Свёнтек квалифицировалась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Свёнтек обыграла Канепи и вышла в полуфинал Australian Open
  • globallookpress.com
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency

В четвертьфинале она обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 в пользу польской теннисистки. Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минута.

В полуфинале турнира Свёнтек сыграет с Даниэль Коллинз из США. Американка обыграла француженку Ализе Корне со счётом 7:5, 6:1.

Ранее Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде.

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