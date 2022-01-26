«РБ Спорт»: Хендрикс покинул «Спартак» для прохождения медосмотра в «Фейеноорде»

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Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс близок к переходу в «Фейеноорд» на правах аренды.

По информации «РБ Спорт», футболист покинул расположение московской команды, чтобы пройти медосмотр в «Фейеноорде». В настоящий момент «Спартак» проводит сборы в Дубае (ОАЭ). Хендрикс улетел в Голландию.

Напомним, что действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне голландец провёл десять матчей за красно-белых, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Уэска» может досрочно вернуть Гайча из аренды в ЦСКА.

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