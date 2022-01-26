«РБ Спорт»: Хендрикс покинул «Спартак» для прохождения медосмотра в «Фейеноорде»
По информации «РБ Спорт», футболист покинул расположение московской команды, чтобы пройти медосмотр в «Фейеноорде». В настоящий момент «Спартак» проводит сборы в Дубае (ОАЭ). Хендрикс улетел в Голландию.
Напомним, что действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне голландец провёл десять матчей за красно-белых, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Уэска» может досрочно вернуть Гайча из аренды в ЦСКА.