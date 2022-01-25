Чейл Соннен будет комментировать первый турнир Eagle FC в США

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Легендарный трештокер Чейл Соннен и экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо станут комментаторами первого турнира Eagle FC в США.
Чейл Соннен будет комментировать первый турнир Eagle FC в США
  • AP
  • © Frank Franklin II

«Добро пожаловать в команду, дядюшка Чейл», — говорится в Instagram Eagle FC.

Напомним, что Eagle FC 44 пройдёт 29 января в Майами (США). В главном поединке турнира по правилам ММА сойдутся российский тяжеловес Сергей Харитонов и титулованный кикбоксер Тайрон Спонг. Лига принадлежит бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что 28 января Дацик сразится с Пулемётчиком в рамках боксёрского шоу «Winline Вечер бокса».

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