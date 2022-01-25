Чейл Соннен будет комментировать первый турнир Eagle FC в США
- AP
- © Frank Franklin II
«Добро пожаловать в команду, дядюшка Чейл», — говорится в Instagram Eagle FC.
Напомним, что Eagle FC 44 пройдёт 29 января в Майами (США). В главном поединке турнира по правилам ММА сойдутся российский тяжеловес Сергей Харитонов и титулованный кикбоксер Тайрон Спонг. Лига принадлежит бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
Ранее сообщалось, что 28 января Дацик сразится с Пулемётчиком в рамках боксёрского шоу «Winline Вечер бокса».