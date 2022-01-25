Россия проиграла Германии на чемпионате Европы по гандболу
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Встреча между командами завершилась со счётом 30:29 в пользу немецких спортсменов. Решающий мяч игроки Германии забросили за 11 секунд до окончания матча.
Таким образом, сборная России заняла пятое место в группе и не вышла в полуфинал турнира. Германия также досрочно завершила чемпионат Европы, заняв четвёртую позицию в группе.
Ранее сообщалось, что EHF отклонила протест Польши на результат матча с Россией на ЧЕ по гандболу.