Россия проиграла Германии на чемпионате Европы по гандболу

Короткая ссылка
Мужская сборная России по гандболу проиграла национальной команде Германии на чемпионате Европы.
Россия проиграла Германии на чемпионате Европы по гандболу
  • Gettyimages.ru

Встреча между командами завершилась со счётом 30:29 в пользу немецких спортсменов. Решающий мяч игроки Германии забросили за 11 секунд до окончания матча.

Таким образом, сборная России заняла пятое место в группе и не вышла в полуфинал турнира. Германия также досрочно завершила чемпионат Европы, заняв четвёртую позицию в группе.

Ранее сообщалось, что EHF отклонила протест Польши на результат матча с Россией на ЧЕ по гандболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить