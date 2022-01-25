Goal: «Бавария» интересуется защитником «Челси» Кристенсеном

Мюнхенская «Бавария» намерена подписать защитника лондонского «Челси» Андреаса Кристенсена.

Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, «Бавария» планирует усилить линию обороны после того, как защитник Никлас Зюле принял решение не продлевать контракт и покинет клуб летом.

Соглашение 25-летнего Кристенсена с «Челси» также рассчитано до лета. Лондонский клуб предлагает датчанину продлить контракт на четыре года, но переговоры пока не увенчались успехом.

В текущем сезоне Кристенсен забил два мяча в 21 матче за «Челси». На счету Зюле один гол в 25 встречах в составе «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Герту» в матче Бундеслиги.