Goal: «Бавария» интересуется защитником «Челси» Кристенсеном

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Мюнхенская «Бавария» намерена подписать защитника лондонского «Челси» Андреаса Кристенсена.
Goal: «Бавария» интересуется защитником «Челси» Кристенсеном
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, «Бавария» планирует усилить линию обороны после того, как защитник Никлас Зюле принял решение не продлевать контракт и покинет клуб летом.

Соглашение 25-летнего Кристенсена с «Челси» также рассчитано до лета. Лондонский клуб предлагает датчанину продлить контракт на четыре года, но переговоры пока не увенчались успехом.

В текущем сезоне Кристенсен забил два мяча в 21 матче за «Челси». На счету Зюле один гол в 25 встречах в составе «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Герту» в матче Бундеслиги.

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