Goal: «Бавария» интересуется защитником «Челси» Кристенсеном
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Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, «Бавария» планирует усилить линию обороны после того, как защитник Никлас Зюле принял решение не продлевать контракт и покинет клуб летом.
Соглашение 25-летнего Кристенсена с «Челси» также рассчитано до лета. Лондонский клуб предлагает датчанину продлить контракт на четыре года, но переговоры пока не увенчались успехом.
В текущем сезоне Кристенсен забил два мяча в 21 матче за «Челси». На счету Зюле один гол в 25 встречах в составе «Баварии».
Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Герту» в матче Бундеслиги.