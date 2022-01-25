Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение полувековой давности

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил достижение, превзойдя рекорд 50-летней давности.

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» вратарь отразил 34 из 36 бросков. «Рейнджерс» в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:2.

Для Шестёркина эта победа стала 20-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он установил рекорд «Рейнджерс». Предыдущее достижение принадлежало Жиллю Вилльмюру, который 50 лет назад одержал 20 побед в 28 играх.

Россиянин также был признан первой звездой матча. Второй звездой встречи стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

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