Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке НХЛ, пропустив на первое место Крайдера

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опустился на второе место в списке лучших снайперов сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Лидерство захватил форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. На его счету 30 забитых шайб в сезоне. Овечкин забил 29 шайб. Третий — Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (28 шайб).

Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил на своём льду «Вегас Голден Найтс» со счётом 0:1. Овечкин завершил матч с коэффициентом эффективности «-1».

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Монреаль».