Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке НХЛ, пропустив на первое место Крайдера
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- © John McCreary
Лидерство захватил форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. На его счету 30 забитых шайб в сезоне. Овечкин забил 29 шайб. Третий — Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (28 шайб).
Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил на своём льду «Вегас Голден Найтс» со счётом 0:1. Овечкин завершил матч с коэффициентом эффективности «-1».
Ранее сообщалось, что две голевые передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Монреаль».