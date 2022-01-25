Две голевые передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Монреаль»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс».

Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий победителей Кирилл Капризов отметился в матче двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне россиянин провёл 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 50 очков (17 + 33).

У Александра Романова коэффициент полезности в матче — «-2», а у Дмитрия Куликова — «+1». 

Ранее «Вашингтон» минимально уступил «Вегасу», у Овечкина — «-1».

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