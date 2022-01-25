Источник: «Зенит» договорился с «Интернасьоналем» о переходе Алберто

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Нападающий бразильского «Интернасьоналя» Юри Алберто близок в переходу в санкт-петербургский «Зенит».

По информации ge.globo, бразильский клуб согласился продать футболиста в «Зенит» за €20 млн. Отмечается, что команды заключили договор: если одна из сторон нарушит его, то придётся выплатить штраф. Итог сделки станет ясен на этой неделе.

Напомним, что «Зенит» предложил €20 млн за 90% прав на Юри Алберто. «Интернасьоналу» принадлежат 75% прав на футболиста, потому бразильский клуб получит €15 млн, если примет это предложение.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022.

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