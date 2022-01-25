Источник: ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022

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Московский ЦСКА не отпустил Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с Аргентиной.

Об этом сообщает журналист Джотита Бернабе в своём Twitter.

По информации источника, Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в прошлом году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

ЦСКА проводит тренировочный сбор в Кампоаморе (Испания).

Ранее сообщалось, что Мелкадзе прошёл медосмотр для «Сочи».

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