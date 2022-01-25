Источник: ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022
Об этом сообщает журналист Джотита Бернабе в своём Twitter.
По информации источника, Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с Международной федерацией футбола (ФИФА).
Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в прошлом году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.
ЦСКА проводит тренировочный сбор в Кампоаморе (Испания).
Ранее сообщалось, что Мелкадзе прошёл медосмотр для «Сочи».