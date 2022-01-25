Беккер назвал Медведева одним из двух фаворитов Australian Open
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«Сейчас для меня главными фаворитами Australian Open являются Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Что мне нравится больше всего, так это испанец и его путь по турнирной сетке», — цитирует слова Беккера Eurosport.de.
Медведев в четвертьфинале Australian Open сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, а Надаль встретится с ещё одним спортсменом из Канады — Денисом Шаповаловым.
Ранее Макинрой сравнил с динозавром соперника Медведева Кресси.