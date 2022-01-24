Макинрой сравнил с динозавром соперника Медведева Кресси

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Семикратный чемпион турниров Большого шлема американец Джон Макинрой прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева над американцем Максимом Кресси в рамках четвёртого круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Макинрой сравнил с динозавром соперника Медведева Кресси
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«Я не могу поверить, что увидел игру serve & volley здесь, на Australian Open! Такие действия Кресси были обычным явлением для тех времён, когда играл я. Но сейчас он выглядел как динозавр! Поэтому Даниил и испытал такие проблемы», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.

По его мнению, Кресси относится у типу игроков, с которым никто не хочет встречаться по ходу турнира. Он также отметил, что американец не давал Даниилу действовать в подходящем ритме.

«Я прекрасно понимаю Медведева», — добавил Макинрой.

25-летний российский теннисист обыграл Кресси за 3 часа 30 минут со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Теперь Даниил в четвертьфинале встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее канадский теннисист Оже-Альяссим высказался о предстоящем матче с Медведевым.

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