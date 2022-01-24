Канадский теннисист Оже-Альяссим высказался о предстоящем матче с Медведевым

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал тот факт, что его соперником по четвертьфиналу Australian Open станет российский теннисист Даниил Медведев.

По словам Оже-Альяссима, он рад, что у него есть время на восстановление перед игрой.

«Я собираюсь потратить время на восстановление, прежде чем играть в среду. Это идеальный сценарий», — приводит слова Феликса пресс-служба ATP.

25-летний Медведев обыграл в четвёртом круге американца Максима Кресси за три часа 30 минут со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Оже-Альяссим, в свою очередь, одолел хорвата Марина Чилича — 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).

Ранее бывший российский теннисист Андрей Ольховский выразил мнение, что Оже-Альяссим может оказать сопротивление Медведеву.