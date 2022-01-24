Ольховский считает, что Оже-Альяссим может оказать сопротивление Медведеву

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open в Мельбурне между второй ракеткой мира Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«В матче с Оже-Альяссимом будет очень важна психологическая составляющая не Даниила, а его соперника», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

По его мнению, если канадец справится с нервами, то сможет очень хорошо сыграть.

«Даня — цепкий, разнообразный, держит своё. Оже-Альяссим может оказать сопротивление, но загадывать что-то сложно», — добавил Ольховский.

25-летний российский теннисист обыграл в четвёртом круге американца Максима Кресси за 3 часа 30 минут со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Оже-Альяссим, в свою очередь, одолел хорвата Марина Чилича.

Ранее Ольховский оценил победу Медведева над Кресси на Australian Open.