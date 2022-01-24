Ольховский оценил победу Медведева над Кресси на Australian Open

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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе второй ракетки мира Даниила Медведева над американцем Максимом Кресси в рамках четвёртого круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Ольховский оценил победу Медведева над Кресси на Australian Open
  • AP

«Понравилось, что Даня выдержал этот матч. Играть против соперников, которые всё время давят, играют практически без ритма, достаточно сложно. Нельзя отдавать ничего своего, держать, когда есть шанс, эти мячи выигрывать. Что Медведев и показал сегодня», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Он отметил, что матч мог закончиться и в трёх сетах, но Кресси тоже очень хорошо действовал. По мнению эксперта, американец является тем игроком, которого не хватало в мировом туре прежде.

«Он с подачей идёт к сетке, против таких теннисистов надо уметь играть. Сейчас меньше ходят к сетке», — добавил Ольховский.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, из-за чего у Медведева возникли сложности в матче с Кресси.

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