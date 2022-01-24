Тарпищев объяснил, из-за чего у Медведева возникли сложности в матче с Кресси

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу второй ракетки мира Даниила Медведева над американцем Максимом Кресси в рамках четвёртого круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Обычно раньше многие так играли: когда были деревянные ракетки и быстрые корты на траве — это всегда хорошая подача и игра у сетки. Соперник здорово подавал: очень тяжело было привыкнуть ко второй подаче под 200 км/ч. Даня исторически далеко принимает, и, как следствие, длинный полёт мяча позволял Кресси добегать до сетки и играть с лёта. Получились качели», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, результат игры зависел от того, кто быстрее просядет, а усталость по такой встрече не могла не сказаться на спортсменах.

«Если сравниваем с другими матчами Дани, то сегодняшний не выглядел зрелищно. Но на это есть причины. Хорошо, что Медведев выдержал нервотрёпку и дожал его», — добавил Тарпищев.

25-летний российский теннисист обыграл Кресси за 3 часа 30 минут со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Теперь Даниил в четвертьфинале встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее Медведев признался, что хотел немного надавить на Кресси по ходу матча.