Медведев: хотел немного надавить на Кресси по ходу матча

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Максимом Кресси в рамках четвёртого круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Медведев: хотел немного надавить на Кресси по ходу матча
  • AP

«Он очень хорошо всё делал. Не знаю, кто в туре играет в такой теннис. Мне кажется, никто не любит такие вещи. После двух сетов я говорил себе, что у меня всё хорошо и я всё контролирую, но нужно сделать ещё один брейк. А я проиграл третью партию на тай-брейке», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Теннисист отметил, что далее он должен был раньше сделать брейк, так как у него для этого было больше возможностей, но в итоге ему удалось справиться с соперником.

«Мои слова в ходе матча? Честно говоря, я согласен, что это был хороший матч. Но в ходе него я немного сошёл с ума, немного переборщил. И я даже начал делать, как один человек (не хочу называть фамилию). Просто говорил в воздух, чтобы немного на него надавить. Я хотел залезть в голову сопернику, чтобы он начал думать о том, что я говорю. Может быть, он допустил бы пару ошибок. Понятно, что я недоволен тем, что я говорил. Но самое главное, что я продолжал бороться», — подчеркнул Медведев.

25-летний российский теннисист обыграл Кресси за три часа 30 минут со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Теперь Даниил в четвертьфинале встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее Медведев выразил недовольство по поводу того, что его матч с Кресси проходил не на центральном корте.

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