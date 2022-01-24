Медведев: реально не знаю, что делать, чтобы меня ставили на центральные корты

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выразил недовольство по поводу того, что его матч с американцем Максимом Кресси в рамках четвёртого круга Australian Open прошёл на «Маргарет Корт Арене».
Медведев: реально не знаю, что делать, чтобы меня ставили на центральные корты
  • AP

«Я реально не знаю, что делать, чтобы меня ставили на центральные корты», — сказал Медведев на пресс-конференции. 

По его мнению, ему было бы проще играть на Арене Рода Лейвера, так как там было бы больше места.

25-летний российский теннисист обыграл Кресси за 3 часа 30 минут со счётом 6:2, 7:6, 6:7, 7:5. Теперь Даниил в четвертьфинале встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева в матче с Оже-Альяссимом.

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