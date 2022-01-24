Тарпищев — о сопернике Медведева в 1/4 финала АО: Оже-Альяссим по зубам Даниилу
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«Оже-Альяссим — игровой парень. Манера игры канадца удобна для Медведева. Всё будет зависеть от восстановления и чистоты исполнения. Оже-Альяссим по зубам Даниилу», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
25-летний российский теннисист в матче четвёртого круга Australian Open 2022 нанёс поражение американцу Максиму Кресси в четырёх сетах со счётом 6:2, 7:6, 6:7, 7:5.
Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва и Виктория Кужмова из Словакии не смогли пробиться в четвертьфинал Australian Open 2022 в парном разряде.