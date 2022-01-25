Деменко считает, что Дзюба может продолжить карьеру в Катаре или MLS

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о перспективах развития карьеры форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Я думаю, Дзюба хочет остаться в «Зените» и не собирается никуда дёргаться. Артёму нужны гарантии долгосрочного контракта с питерским клубом. По-моему, он в любом случае будет для футбольного клуба «Зенит» достаточно большой фигурой. Дзюба — хороший игрок. Наверняка продление его контракта — лишь вопрос времени. Его лишь больше разозлят все эти разговоры вокруг. Мы видим и слышим, что между Дзюбой и Семаком не самые лучшие взаимоотношения. Артём хочет к себе не такого отношения, как к нему сейчас. Когда он был лидером, к нему относились по-другому. Что будет, если он уйдёт из «Зенита»? После чемпионата мира на Дзюбу был спрос за границей. Но время проходит, никто не молодеет. Дзюба прекрасно понимает, что необходимо постоянно доказывать свою состоятельность, забивать мячи и раздавать передачи. На мой взгляд, Дзюбе теперь будет трудно уехать в Европу, но есть ведь Катар и MLS, куда нередко отправляются известные возрастные игроки», — цитирует слова Деменко «Спорт уик-энд».

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт истекает летом 2022 года.

Ранее Орлов предположил, что «Зенит» вряд ли предложит новый контракт Дзюбе.