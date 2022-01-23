Орлов считает, что «Зенит» вряд ли предложит новый контракт Дзюбе

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах форварда Артёма Дзюбы в петербургском «Зените».

«Для начала пусть Дзюба пробьётся весной в основу «Зенита». Докажет, что он по-прежнему футболист высокого класса. Тогда можно будет говорить о новом контракте», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов подчеркнул, что 33-летний форвард по объективным причинам не попадает в стартовый состав команды Сергея Семака. Он добавил, что Дзюба — способный футболист, с хорошими физическими данными. Однако нападающий давно не показывает свой максимум.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года.

Напомним, что в первой половине сезона футболист провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что Дзюба точно останется в клубе зимой.