Гендиректор «Зенита» заявил, что Дзюба точно останется в клубе зимой
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«Правда ли, что «Рубин» близок к закрытию сделки по Дзюбе? Информация не соответствует действительности. Останется ли Дзюба в «Зените» этой зимой? 100%», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
Напомним, что в первой половине сезона футболист провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
По информации СМИ, Дзюба близок к переходу в «Рубин».
Ранее Дзюба выступил с обращением к своим фанатам.