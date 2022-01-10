Гендиректор «Зенита» заявил, что Дзюба точно останется в клубе зимой

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.
Гендиректор «Зенита» заявил, что Дзюба точно останется в клубе зимой
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Правда ли, что «Рубин» близок к закрытию сделки по Дзюбе? Информация не соответствует действительности. Останется ли Дзюба в «Зените» этой зимой? 100%», — приводит слова Медведева «РБ Спорт»

Напомним, что в первой половине сезона футболист провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. 

По информации СМИ, Дзюба близок к переходу в «Рубин».

Ранее Дзюба выступил с обращением к своим фанатам.

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