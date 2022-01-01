Дзюба выступил с обращением к своим болельщикам

Российский форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом.

«Всех с Новым годом! Всех обнимаю. Спасибо, что вы есть, что всегда поддерживаете. Всегда столько теплоты, доброты, переживаний. Мне кажется, я этого иногда не достоин», — сказал Дзюба в своём Instagram.

Напомним, что в первой половине сезона футболист провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Отмечается, что Дзюба в новом году может перейти в казанский «Рубин».

Ранее «Спартак» опубликовал обращение к болельщикам.