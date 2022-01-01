«Спартак» опубликовал обращение к болельщикам

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с поздравлениями в адрес болельщиков.

«Желаем вам здоровья, счастья и всего наилучшего! А мы, в свою очередь, постараемся сделать всё, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей», — говорится в сообщении.

По итогам первой половины сезона московский клуб занял девятое место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 23 очка. В Лиге Европы команда вышла в первого места из группы С.

Ранее аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси подвёл итоги 2021 года.