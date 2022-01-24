Соболенко сделала 15 двойных ошибок и проиграла в 1/8 финала Australian Open

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от эстонки Кайе Канепи в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open в Мельбурне.
Соболенко сделала 15 двойных ошибок и проиграла в 1/8 финала Australian Open
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Встреча продолжалась два часа 19 минут и завершилась со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (7:10).

Вторая ракетка мира семь раз подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала лишь три брейк-пойнта из восьми. Её соперница, занимающая 115-е место в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, совершила четыре двойные ошибки и четырежды взяла чужую подачу.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Канепи поборется с победительницей «Ролан Гаррос» 2020 года — представительницей Польши Игой Свёнтек, которая одолела румынку Сорану Кырстю.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open 2022.

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