ЦСКА проиграл люксембургскому «Дюделанжу» в контрольном матче

Московский ЦСКА потерпел поражение от люксембургского «Дюделанжа» в контрольном матче на сборе в Испании.

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РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч в игре на 14-й минуте забил Дейвид Синани. В составе армейцев дебютировал перешедший из французского «Лилля» полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи. После 18 туров подопечные Алексея Березуцкого занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. Ранее сообщалось, что нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может перейти в ЦСКА.