ЦСКА проиграл люксембургскому «Дюделанжу» в контрольном матче

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Московский ЦСКА потерпел поражение от люксембургского «Дюделанжа» в контрольном матче на сборе в Испании.
ЦСКА проиграл люксембургскому «Дюделанжу» в контрольном матче
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч в игре на 14-й минуте забил Дейвид Синани.

В составе армейцев дебютировал перешедший из французского «Лилля» полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи.

После 18 туров подопечные Алексея Березуцкого занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может перейти в ЦСКА.

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