ЦСКА проиграл люксембургскому «Дюделанжу» в контрольном матче
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч в игре на 14-й минуте забил Дейвид Синани.
В составе армейцев дебютировал перешедший из французского «Лилля» полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи.
После 18 туров подопечные Алексея Березуцкого занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.
Ранее сообщалось, что нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может перейти в ЦСКА.