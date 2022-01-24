Четверо футболистов «Спартака» пропустили тренировку на сборах в ОАЭ

Четверо футболистов московского «Спартака» не приняли участие в утренних занятиях в общей группе на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

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РИА Новости

Александр Максименко, Максимилиано Кофрие, Эсекьель Понсе и Павел Маслов пропустили тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс». Уточняется, что и Понсе, и Маслов восстанавливаются после операции. Сборы «Спартака» в ОАЭ завершатся 29 января. «Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (38). Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетил первую открытую тренировку красно-белых в ОАЭ.