Четверо футболистов «Спартака» пропустили тренировку на сборах в ОАЭ

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Четверо футболистов московского «Спартака» не приняли участие в утренних занятиях в общей группе на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.
Четверо футболистов «Спартака» пропустили тренировку на сборах в ОАЭ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Александр Максименко, Максимилиано Кофрие, Эсекьель Понсе и Павел Маслов пропустили тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что и Понсе, и Маслов восстанавливаются после операции.

Сборы «Спартака» в ОАЭ завершатся 29 января.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетил первую открытую тренировку красно-белых в ОАЭ.

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