Четверо футболистов «Спартака» пропустили тренировку на сборах в ОАЭ
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- РИА Новости
Александр Максименко, Максимилиано Кофрие, Эсекьель Понсе и Павел Маслов пропустили тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что и Понсе, и Маслов восстанавливаются после операции.
Сборы «Спартака» в ОАЭ завершатся 29 января.
«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (38).
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетил первую открытую тренировку красно-белых в ОАЭ.