Тренер «Ванкувера» уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро высказался о новых рекордах российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я уверен, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ. Он знает, как это сделать, и у него это получится», — цитирует Будро пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету российского форварда 759 шайб за карьеру в НХЛ. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), третье — Яромир Ягр (766).

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 13 очков за карьеру в НХЛ.