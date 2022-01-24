Тренер «Ванкувера» уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
- AP
«Я уверен, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ. Он знает, как это сделать, и у него это получится», — цитирует Будро пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На счету российского форварда 759 шайб за карьеру в НХЛ. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), третье — Яромир Ягр (766).
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 13 очков за карьеру в НХЛ.