Агент: Слуцкий не причастен к переводу Деспотовича в дубль «Рубина»
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«Это полная чушь. По правде говоря, Деспотович сам обратился ко мне за помощью для заключения контракта на Ближнем Востоке», — цитирует агента «Чемпионат».
Эмиле уточнил, что САА Base работает только с футболистами, с которыми у агентства заключён договор.
29-летний сербский нападающий был переведён в дубль «Рубина».
Деспотович за 1,5 года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Деспотович попал в сферу интересов московского ЦСКА.