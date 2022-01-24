Агент: Слуцкий не причастен к переводу Деспотовича в дубль «Рубина»

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Кристиан Эмиле, агент главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, высказался о причастности к переводу серба Джордже Деспотовича в дубль клуба из столицы Татарстана.
Агент: Слуцкий не причастен к переводу Деспотовича в дубль «Рубина»
  • globallookpress.com
  • © ZUMA Press

«Это полная чушь. По правде говоря, Деспотович сам обратился ко мне за помощью для заключения контракта на Ближнем Востоке», — цитирует агента «Чемпионат».

Эмиле уточнил, что САА Base работает только с футболистами, с которыми у агентства заключён договор.

29-летний сербский нападающий был переведён в дубль «Рубина».

Деспотович за 1,5 года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Деспотович попал в сферу интересов московского ЦСКА.

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