Агент: Слуцкий не причастен к переводу Деспотовича в дубль «Рубина»

Кристиан Эмиле, агент главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, высказался о причастности к переводу серба Джордже Деспотовича в дубль клуба из столицы Татарстана.

«Это полная чушь. По правде говоря, Деспотович сам обратился ко мне за помощью для заключения контракта на Ближнем Востоке», — цитирует агента «Чемпионат».

Эмиле уточнил, что САА Base работает только с футболистами, с которыми у агентства заключён договор.

29-летний сербский нападающий был переведён в дубль «Рубина».

Деспотович за 1,5 года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Деспотович попал в сферу интересов московского ЦСКА.