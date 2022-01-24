Скончался бывший соперник Шлеменко и Минеева Фалькао

Бывший боец смешанных единоборств Майкел Фалькао, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator, был найден мёртвым в Бразилии.

Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, боец получил несколько ножевых ранений в живот около бара. Он был доставлен около трёх часов ночи в больницу, где и скончался. Фалькао было 40 лет.

В 2013 году в бою за титул Bellator в среднем весе бразилец проиграл россиянину Александру Шлеменко. В 2016 году Фалькао решением судей победил Владимира Минеева, но в 2017-м проиграл россиянину нокаутом.

Ранее тренер Волкова назвал россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC Нганну.