Скончался бывший соперник Шлеменко и Минеева Фалькао
Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, боец получил несколько ножевых ранений в живот около бара. Он был доставлен около трёх часов ночи в больницу, где и скончался. Фалькао было 40 лет.
В 2013 году в бою за титул Bellator в среднем весе бразилец проиграл россиянину Александру Шлеменко. В 2016 году Фалькао решением судей победил Владимира Минеева, но в 2017-м проиграл россиянину нокаутом.
Ранее тренер Волкова назвал россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC Нганну.