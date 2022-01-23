Voetbalprimeur: «Фейеноорд» заинтересован в аренде футболиста «Спартака» Хендрикса

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Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в «Фейеноорде».
Voetbalprimeur: «Фейеноорд» заинтересован в аренде футболиста «Спартака» Хендрикса
  • © Mikolaj Barbanell / SOPA Images/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом сообщает Voetbalprimeur. По информации источника, «Фейеноорд» рассматривает вариант аренды полузащитника красно-белых на полтора сезона.

В текущем сезоне Хендрикс провёл десять матчей за российский клуб, не отметившись результативными действиями. Соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не собирается продавать Айртона.

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