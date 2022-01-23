«Спартак» не собирается продавать Айртона

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани сообщил, что столичный клуб не намерен продавать бразильского защитника Айртона.
«Спартак» не собирается продавать Айртона
  • РИА Новости

«Айртон — очень ценный игрок, один из тех, кто составляет костяк команды. К счастью,  бразильцу очень нравится в Москве. Он полюбил «Спартак», поэтому договориться с ним о новом контракте было легко», — цитирует Каттани ТАСС.

Каттани дал понять, что 24-летний бразилец высоко ценится на футбольном рынке, в его услугах заинтересовано много клубов.

Новое соглашение с Айртоном рассчитано до конца сезона-2025/26.

Латиноамериканский футболист перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года. С тех пор он провёл за команду 103 матча, забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач.

Айртон в сезоне-2021/22 пропустил только один матч «Спартака» из-за дисквалификации.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что вратарь Александр Максименко и защитник Максимилиано Кофрие не принимают участия в тренировке красно-белых вместе с остальными футболистами.

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