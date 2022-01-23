Тренер «Оттавы» — об Овечкине: величайший снайпер в истории никогда не прощает

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Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в минувшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Оттавы» — об Овечкине: величайший снайпер в истории никогда не прощает
  • ©Scott Taetsch/Getty Images

«Я в этой лиге уже семь сезонов, и на протяжении этих лет вижу, как некоторые ветераны замедляют ход, уходят на пенсию. А с Ови я вообще не вижу этого», — цитирует Смита сайт НХЛ.

По его словам, Овечкин в нынешней форме опасен абсолютно так же, как и раньше.

«Мы дважды оставили его одного, и он дважды нас наказал. Величайший снайпер в истории никогда не прощает», — добавил специалист.

Овечкин оформил дубль в минувшей игре с «Оттавой» и помог «Вашингтону» победить со счётом 3:2 (ОТ). Он занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 759 голами.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ.

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