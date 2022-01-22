Азмун — о переходе в «Байер»: шаг в одну из лучших лиг Европы

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от будущего трансфера в леверкузенский «Байер».
Азмун — о переходе в «Байер»: шаг в одну из лучших лиг Европы
  • РИА Новости

«Переход в «Байер» — шаг из лучшего клуба России в одну из лучших лиг Европы. В леверкузенской команде действительно приличный состав», — цитирует пресс-служба немецкого клуба форварда сборной Ирана.

Азмун выразил уверенность, что сможет принести большую пользу «Байеру», поскольку обладает всеми необходимыми профессиональными качествами. Он признался, что уже давно следит за немецким клубом, который показывает искромётный футбол.

Форвард сборной Ирана начнёт выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. 27-летний нападающий подпишет контракт с «Байером» до 2027 года.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал будущий трансфер Азмуна.

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