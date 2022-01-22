Гендиректор «Зенита» высказался о потасовке в концовке матча с ФК «Ботев»

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал стычку футболистов команды с берегов Невы с игроками болгарского клуба «Ботев» в концовке товарищеского матча.
Гендиректор «Зенита» высказался о потасовке в концовке матча с ФК «Ботев»
  • РИА Новости

«А конфликт выеденного яйца не стоит. Так часто случается в спарринговых матчах, когда кто-то проявляет необоснованную, избыточную и ненужную жесткость», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, СМИ пишут ерунду о том, что арбитр закончил игру досрочно на 80-й минуте. Он подчеркнул, что на самом деле была договоренность между командами сыграть два тайма по 40 минут.

Команда из Санкт-Петербурга проводит сбор в Дубае (ОАЭ).

«Зенит» и «Ботев» сыграли вничью со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Александр Максименко и защитник Максимилиано Кофрие не принимают участия в тренировке красно-белых вместе с остальными футболистами.

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