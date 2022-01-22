Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» в гостях нанесла поражение «Хоффенхайму» в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Рейн-Неккар Арена» в Зинсхайме, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Дортмунда.

В составе «Боруссии» мячи забили Эрлинг Холанд (шестая минута) и Марко Ройс (58-я). У «Хоффенхайма» отличились Андрей Крамарич (45-я) и Джорджиньо Рюттер (77-я). Давид Раум (66-я) записал на свой счёт автогол.

Ранее агент Стефан Курбис, представляющий интересы форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».