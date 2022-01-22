World Athletics одобрила нейтральный статус 22 российским спортсменам

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила нейтральный статус 22 россиянам.
World Athletics одобрила нейтральный статус 22 российским спортсменам
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте World Athletics. В организации считают, что заявки 22 спортсменов соответствуют критериям.

Таким образом, в соревнованиях смогут принять участие Дина Александрова,
Светлана Аплачкина, Елизавета Бондаренко, Александр Буяновский, Вера Чалая, Тимофей Чалый, Алексей Фёдоров, Илья Иванюк, Полина Кнороз, Мария Кочанова, Александр Комаров, Ксения Лабыгина, Мария Ласицкене, Артём Макаренко, Полина Миллер, Василий Мизинов,
Валерий Пронькин, Анжелика Сидорова, Олег Спиридонов, Наталья Спиридонова, Ярослав Ткалич и Анна Тропина.

Напомним, что из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отечественные спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом. 

Ранее в World Athletics сообщили, что у российских спортсменов не будет проблем с визами в США на ЧМ.

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