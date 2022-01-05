World Athletics: у российских спортсменов не будет проблем с визами в США на ЧМ

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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заверил, что оргкомитет чемпионата мира 2022 года в США окажет российским спортсменам содействие в получении виз в Соединённые Штаты.
World Athletics: у российских спортсменов не будет проблем с визами в США на ЧМ
  • РИА Новости

«Спортсменам будет предоставлено право въезда, они смогут получить визы. Мы будем настойчивы в этом вопросе. Местный оргкомитет предоставил нам гарантии, что этот процесс будет реализовываться в соответствии с установленным протоколом», — цитирует ТАСС Коу.

Британский чиновник также сообщил, что World Athletics пока ещё решает, кто из российских легкоатлетов сможет выступить на первенстве планеты. Поскольку на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) наложены санкции, к участию в соревнованиях будут допущены не более 20 российских спортсменов.

ЧМ-2022 по лёгкой атлетике пройдёт в Юджине (штат Орегон) с 15 по 24 июля.

Ранее американский журнал Track & Field признал Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2021 года.

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