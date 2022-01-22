Худобин назвал Василевского лучшим действующим российским вратарём НХЛ

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Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о лучших российских голкиперах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Худобин назвал Василевского лучшим действующим российским вратарём НХЛ
  • © Steve Roberts/Icon Sportswire/CSM/Sipa USA
  • Legion-Media

«Думаю, ни для кого не секрет, что Андрей Василевский сейчас является одним из лучших вратарей в мире. Это российский вратарь номер один», — приводит слова Худобина «Чемпионат».

По его словам, в пятёрку лучших отечественных вратарей в НХЛ ещё бы вошли Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс», Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз», а также Илья Сорокин и Илья Варламов из «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее Худобин рассказал, как воспринял решение «Далласа» выставить его на драфт отказов.

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