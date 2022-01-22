Худобин назвал Василевского лучшим действующим российским вратарём НХЛ
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«Думаю, ни для кого не секрет, что Андрей Василевский сейчас является одним из лучших вратарей в мире. Это российский вратарь номер один», — приводит слова Худобина «Чемпионат».
По его словам, в пятёрку лучших отечественных вратарей в НХЛ ещё бы вошли Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс», Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз», а также Илья Сорокин и Илья Варламов из «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее Худобин рассказал, как воспринял решение «Далласа» выставить его на драфт отказов.