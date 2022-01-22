Кроос получил жёлтую карточку за эпизод, в котором не участвовал
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На 78-й минуте встречи главный арбитр показал жёлтую карточку Тони Кроосу за падение игрока «Эльче». При этом немец не контактировал с оппонентом, но получил горчичник.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Реала». Голами за королевский клуб отметились Иско и Эден Азар.
Ранее Газизов заявил, что новые правила аренды футболистов несильно коснутся российских клубов.
Yellow card for Kroos 😬 pic.twitter.com/0ppdWQCOXK— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022