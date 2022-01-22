Кроос получил жёлтую карточку за эпизод, в котором не участвовал

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил жёлтую карточку в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1).

На 78-й минуте встречи главный арбитр показал жёлтую карточку Тони Кроосу за падение игрока «Эльче». При этом немец не контактировал с оппонентом, но получил горчичник.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Реала». Голами за королевский клуб отметились Иско и Эден Азар.

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