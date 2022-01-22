Газизов: новые правила аренды футболистов несильно коснутся российских клубов
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«Приняли решение, почему бы нет? Но это скорее к большим клубам относится, они скупают футболистов, потом отдают в аренду. «Уфы» это не касается никак. Мне кажется, что российских клубов это несильно коснётся», — цитирует Газизова ТАСС.
ФИФА сократит до восьми футболистов аренду игроков в сезоне-2022/23, до семи — в сезоне-2023/24 и до шести — в сезоне-2024/25.
Минимальный срок аренды составит промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Нельзя будет отдавать в аренду уже находящегося в аренде игрока.
Ранее сообщалось, что Иван Игнатьев переходит в «Крылья Советов» на правах аренды.