Газизов: новые правила аренды футболистов несильно коснутся российских клубов

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на новые правила Международной федерации футбола (ФИФА).

«Приняли решение, почему бы нет? Но это скорее к большим клубам относится, они скупают футболистов, потом отдают в аренду. «Уфы» это не касается никак. Мне кажется, что российских клубов это несильно коснётся», — цитирует Газизова ТАСС.

ФИФА сократит до восьми футболистов аренду игроков в сезоне-2022/23, до семи — в сезоне-2023/24 и до шести — в сезоне-2024/25.

Минимальный срок аренды составит промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Нельзя будет отдавать в аренду уже находящегося в аренде игрока.

Ранее сообщалось, что Иван Игнатьев переходит в «Крылья Советов» на правах аренды.