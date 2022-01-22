Надаль прокомментировал победу над Хачановым на Australian Open

Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о своей победе над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

«Сегодня вечером я играл против отличного игрока и хорошего друга в Туре. Это был мой лучший матч с тех пор, как я вернулся, без сомнения», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Встреча завершилась победой испанца со счётом 6:3, 6:2, 2:6, 6:1. Матч продлился 2 часа 51 минуту.

В следующем раунде турнира Надаль встретится с французом Адрианом Маннарино, который обыграл россиянина Аслана Карацева.

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