Тарпищев: Рублёв «забьёт» Чилича в матче Australian Open 2022

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года против Марина Чилича из Хорватии.

«Чилич — ветеран, Рублёв его должен «забить». Интенсивность игры высокая у Андрея, поэтому должен справиться», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его мнению, 33-летний Чилич не сможет вести борьбу в высоком темпе в ходе всего матча. Хорват в переломный момент перестанет успевать за более скоростным и молодым россиянином.

24-летний Рублёв в матче второго раунда АО-2022 переиграл литовца Ричардаса Беранкиса в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:0.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга АО-2022.