Тарпищев: Рублёв «забьёт» Чилича в матче Australian Open 2022
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«Чилич — ветеран, Рублёв его должен «забить». Интенсивность игры высокая у Андрея, поэтому должен справиться», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
По его мнению, 33-летний Чилич не сможет вести борьбу в высоком темпе в ходе всего матча. Хорват в переломный момент перестанет успевать за более скоростным и молодым россиянином.
24-летний Рублёв в матче второго раунда АО-2022 переиграл литовца Ричардаса Беранкиса в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:0.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга АО-2022.