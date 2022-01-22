Тарпищев: Рублёв «забьёт» Чилича в матче Australian Open 2022

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года против Марина Чилича из Хорватии.
Тарпищев: Рублёв «забьёт» Чилича в матче Australian Open 2022
  • AP

«Чилич — ветеран, Рублёв его должен «забить». Интенсивность игры высокая у Андрея, поэтому должен справиться», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его мнению, 33-летний Чилич не сможет вести борьбу в высоком темпе в ходе всего матча. Хорват в переломный момент перестанет успевать за более скоростным и молодым россиянином.

24-летний Рублёв в матче второго раунда АО-2022 переиграл литовца Ричардаса Беранкиса в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:0.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга АО-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить